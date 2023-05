‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Passare da Friedkin a Follieri sarebbe una brutta cosa”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Per me la Roma non ha problemi di soldi, visto che ha proprietà che mette più soldi di tutti. È un problema di dimensioni, del club che non riesce a crescere. La partita col Monza mi spaventa, ma affrontarla tutti insieme con il gruppo al completo mi dà più fiducia".