‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Bisogna capire se a Mourinho piace uno come Zaniolo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Staremo a vedere cosa succederà con Zaniolo. Ancora ha due anni di contratto, quindi c’è la possibilità di valutare la situazione. Poi se il giocatore vuole andare via, ormai non ti trattiene più nessuno. Al contrario c’è la possibilità che possa restare, mi sembra molto legato all’ambiente Roma. Non vedo la cessione di Nicolò così imminente. A questo punto della stagione se Mourinho riuscisse ad arrivare fino in fondo alla Conference League sarebbe qualcosa. Il derby è stata una grande partita ma ora bisogna voltare pagina”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Bisogna capire se a Mourinho piace uno come Zaniolo. Ho qualche dubbio. Nicolò è un giocatore che se viene venduto ci fai parecchi soldi. È un pensiero per la squadra: sacrificare uno come lui per fare qualcosa di molto importante”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Io credo che l’esclusione di Zaniolo nel derby sia dovuta da una scelta tattica, non per dare un segnale al giocatore. Sono dell’idea che il giocatore non sia completamente nelle grazie di Mourinho perché nei commenti del tecnico è stato facile leggere una sofferenza. Ma quello che rimane è che sarà un calciatore con un grande futuro che la società dovrà gestire in maniera accurata”.