Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Per me la Roma era già l’anno scorso competitiva per la Champions e per suoi errori non ci è arrivata: 3-4 punti sono stati buttati. Questa squadra deve lottare per la Champions sapendo che è forte anche in prospettiva futura vedendo per esempio Dovbyk rispetto a Lukaku e al netto di un Soulé in più rispetto ad uno Llorente in meno ed un Dybala con un anno in più”.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Abraham al primo anno si espresse molto bene: tanti si preoccuparono della durata del contratto e l’infortunio al ginocchio ha rovinato tutto. Se partisse ora non lascerebbe troppi rimpianti. Secondo me la Roma ha ridotto il gap rispetto a Milan, Bologna e forse Atalanta ma non rispetto all’Inter. Rispetto all’anno scorso ci ha guadagnato con Soulé oltre ad un attaccante che è più giovane di Lukaku. Se arriva il terzino destro si può parlare di una Roma che può lottare per la Champions. Adesso anche De Rossi è chiamato ad una conferma partendo dall’inizio per la prima volta”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cercherei qualcosa meglio di Calabria, che il Milan sta cercando di piazzare”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino- 104,5): “Il centrocampista box to box non è una priorità. Il centrocampo attuale della Roma è di ottimo livello. Se giochi davanti con Dybala, Soulè e Dovbyk, il box to box non è la caratteristica perfetta che serve alla Roma. Bove è quello che più si avvicina alle caratteristiche del centrocampista che servono alla Roma. Pisilli è un bel prospetto ma deve giocare e il prossimo anno tornare a Roma. La Roma dovrebbe vendere Smalling, tenere Kumbulla e prendere un altro difensore”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “De Rossi ha le idee chiare. La sua è una squadra con un’identità chiara. Ha fatto di tutto per portare dei calciatori che abbiano qualità a centrocampo. Bellanova ha delle ottime qualità ma non mi convince. Per come è strutturata la Roma giocherà molto nella metà campo degli avversari, credo sia opportuno avere un reparto difensivo solido. Cercherei uno stopper per dare una mano".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Abraham non lo considero un esubero. Altri sono i problemi, tipo non riuscire a piazzare alcuni giocatori. Alla Roma serve un difensore come il pane perché ci sono tanti dubbi. Kumbulla lo abbiamo visto al Sassuolo, Smalling viene da un infortunio lungo. Il difensore serve più di un attaccante, è giusto andare su un profilo come Bade”.