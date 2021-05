‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Alla Roma serve un centrocampista come Matic”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Probabilmente Mourinho vuole giocatori di personalità e fisicità a centrocampo. Già strutturati perché i giovani fanno presto a salire ma fanno presto anche a scendere. Veretout è un garanzia ma sul resto c’è da ragionare. Non ho ancora capito se Dzeko rimane o va via. A questo punto devi prendere un big. Bisogna valutare soprattutto un grande portiere e un grande centrale".

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Le squadre di Mourinho in mezzo al campo si fanno sentire e lui vuole un cambiamento a livello di personalità. Serve un centrocampista fisico, tipo Matic, uno alla Vieira, con personalità e fisico. Villar deve crescere ma in mezzo al campo serve qualcosa di più".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "L'unico da promuovere a centrocampo è Veretout. Lui è il punto di partenza dal quale ripartire e bisogna affiancargli giocatori di spessore. Secondo me arriverà qualcuno che non abbiamo ancora menzionato, com’è stato per l’arrivo di Mourinho tenuto in gran segreto. Su Xhaka penso si possa trovare di meglio".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Xhaka non mi entusiasma, non è un giocatore che fa fare il salto di qualità. È un giocare normale ma credo ci voglia di più. C'è un problema portiere, difensore centrale e centravanti. A centrocampo Xhaka è uno muscolare ma a me non pare che ci sia urgenza di intervenire in quel reparto".