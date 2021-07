‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Florenzi ha deciso di non voler rimanere”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Francesco Balzani (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101,5): “Shomurodov è il profilo attualmente più attendibile e i contatti con l’agente si sono intensificati. Azmoun era un profilo che piaceva anche prima di Mourinho. Si sta abbassando il livello di scelta dell’attaccante. Sorloth ha fatto male in Germania. Non credo sia attendibile come nome perché è un ruolo che la Roma non sta cercando. Spero arrivi Xhaka il prima possibile”

Antonio Felici (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101,5): “Sorloth non è sicuramente una prima scelta, più terza/quarta. Se l’Arsenal si impunta con Xhaka e non vuole farlo più partire poi si corre un rischio. Pensavamo tutti che con Mourinho in panchina sarebbe stato più facile acquistare giocatori importanti ma qui non arriva nessuno ”.

Ugo Trani (Centro Suono Sport/Te la do io Tokyo): "Shomurodov va bene se non c'è Mayoral. Devi fare un investimento solo se è per qualcosa che ti cambia. Per il resto siamo pieni. Il vero problema di Florenzi è che non vuole rimanere. Mourinho non viene messo nemmeno nella condizione di scegliere. Quando si scrive che se non trova la squadra resta, bisogna far capire alla gente che lui non vuole restare. La società ha accettato la sua richiesta. La Roma non ha escluso Florenzi, perché non c'è più Fonseca. Questa proprietà poteva ripartire da zero, è Florenzi che non vuole stare alla Roma. La Roma ha bisogno di un altro attaccante, poi deve prendere Xhaka e un centrale difensivo. Se fai in tempo anche un terzino destro perché non si può giocare con Reynolds come riserva. A questo punto è meglio Santon con tutti gli infortuni".