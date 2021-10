‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Roma bella, ma non tira mai in porta”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92,7): “Gli arbitri sono quella classe che trucca i biglietti al parcheggio della stazione Termini per prendere 40 euro anziché 20 di rimborso. Come faccio a fidarmi di loro? L’unico buono è Doveri che ovviamente non potrà mai arbitrare la Roma"

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): “Noi ci focalizziamo solo sull'errore di Orsato, perché non parliamo del rigore sbagliato da Veretout e del siparietto con Abraham? Quello è il problema. La Roma è bella, ma non tira mai in porta."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Secondo me qualche calciatore, soprattutto a centrocampo si può recuperare. Se Kumbulla rientra nei radar e viene recuperato Smalling, la Roma è a posto. La necessità ora è il centrocampo. Villar sembrava potesse esplodere, Mourinho non lo vede. Questa penuria di centrocampisti potrebbe essere un problema a lungo andare"

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): "Io dico che il campionato stia rispecchiando i valori delle squadre. Il Var non ha messo a tacere i reclami sugli arbitri. Quello che ha fatto domenica sera Orsato a lui capita spesso. Alla Roma in questo momento manca la continuità di Zaniolo. Quando c’è lui, questa squadra ha forza fisica, qualità e strappi. Se non c’è, la Roma fatica. La Roma è tecnica, bella, si specchia: ma gli manca qualcosa davanti. La sconfitta con la Juve è pesante, poteva giocarsela meglio. In generale manca la cattiveria, Mourinho forse deve cercare qualche soluzione differente.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104.5): "Basta dare sempre la colpa all'arbitro altrimenti ci vorrebbero tre Var ogni partita. Non mi sembra esista un problema Mkhitaryan. Non sta giocando ai suoi livelli, ma è alla ricerca di una forma adeguata. Il centrocampo della Roma mi piace: averceli due giocatori come Cristante e Veretout. Secondo me la Roma c’è, è una bella squadra."