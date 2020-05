‘RADIO PENSIERI’, MORETTI: “Vitek sta fiutando l’affare stadio, il suo ritorno è importante”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Si sta arrivando, con ritardo, ad un epilogo da me auspicabile. L’Italia aveva bisogno di un rilancio d’immagine e iniziare il campionato di calcio prima degli altri avrebbe aiutato a spendersi in maniera differente a livello di consenso internazionale. Stadio della Roma? Il riaffacciarsi di Vitek è elemento importante, lui sta fiutando l’affare per arrivare al prezzo a ribasso. C’è da seguire con attenzione ciò che sta accadendo all’interno del Movimento Cinque Stelle…”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Associazione calciatori troverà un accordo, perché nessuno ha voglia di andare per le vie legali. Se il campionato riparte, tutto verrà appianato, soprattutto da parte dei calciatori”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vorrei aspettare ancora una settimana per vedere se si risolveranno o meno gli ultimi problemi. In una stagione strana come questa vedo lo scudetto alla Lazio, che ha vinto sempre quando c’è stata qualche calamità, e la Champions alla Juve. Vediamo però quando riprenderanno in pieno gli allenamenti come staranno le squadre”.