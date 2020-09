‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “La rassegnazione aumenta, trattenere Dzeko non può essere una conquista”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedkin, guardando le foto, mi sta istintivamente simpatico. Poi a leggere le sue dichiarazioni avrei preferito sentir parlare più di fiducia che di speranza. Una richiesta di credere nel loro programma, ‘diventeremo grandi’ l’ha detto anche Pallotta. Mi aspettavo un piano o un programma, ma l’ha solo rinviato. Cosa vuole fare? Puntare su giovani o su un instant team? Si è capito solo che punta sullo stadio, che però va riempito e questo lo fai vincendo e portando la gente”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non mi aspettavo chissà cosa dalle parole di Friedkin. Dice che bisogna avere pazienza e credo sia un discorso logico, fatto con i piedi per terra”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quello di Friedkin mi sembra un discorso normale, stanno prendendo visione di tutto, non si sono lanciati in voli pindarici, poi le persone vogliono i fatti. Diamogli il tempo di lavorare e vediamo cosa faranno”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il tempo delle parole è interminabile a Roma, parlano dappertutto e aumenta la rassegnazione. Sento dire che è una conquista se si trattiene Dzeko o Smalling, Ma che conquista è? Si è arrivati a una distanza siderale dal quarto posto, la conquista è qualcosa di nuovo”.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nelle parole dei Friedkin ho trovato tanto realismo. Mi sembra che ci sia anche una chiara direzione: quella di ripartire dalle radici più verdi, una squadra che si costruirà con logiche di mercato diverse da quelle del passato, cercando prima di tutto un equilibrio dei conti e poi di non vendere i giocatori bravi che crescono in squadra”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con i Friedkin vedo discontinuità nelle parole ma continuità nel modo di agire di Pallotta. Ancora una volta si parla solo sul sito della Roma. Vedremo… Io un colpettino di mercato della Roma me lo aspetto, e so che Zaniolo, per vari motivi, non verrà ceduto “

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma, la cosa più importante, è quella di liberarsi degli esuberi che non hanno più logica di restare e poi costruire, nel periodo breve, una squadra nuova. Ma non ci sono possibilità di fare colpi ad effetto. Al momento credo che quello che sta iniziando sarà una stagione di transizione, ma spero di sbagliarmi”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tra quindici giorni comincia il campionato, e la Roma ancora non si è mossa sul mercato. Ha preso Pedro e ha venduto Kolarov, mi sembra poco. Pensavo che un cambio di proprietà portasse almeno ad uno o due grandi colpi, e invece qui non succede niente”.