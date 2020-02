‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma così non va da nessuna parte”, MELLI: “Per questa squadra sarà difficile battere il Lecce”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma sarà difficile battere il Lecce. La squadra di Liverani vive un momento felice e all’Olimpico ha fatto tremare anche la Lazio. Non sarà una passeggiata. Nelle prossime tre partite (Lecce in casa, Cagliari fuori, Samp in casa) potrebbe fare anche solo 4 punti”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Oggi dico che per la Roma è impossibile sia vincere l’Europa League che arrivare quarta. La Roma deve riprendersi per poi pensare ad altro. Oggi non è in grado di fare nulla. Probabilmente la Roma le prossime due le vince, ma oggi come oggi non va da nessuna parte. Deve dimostrare qualcosa”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma perché questa Rma deve vincere per forza l’Europa League? Piuttosto si concentri sul campionato. A Fonseca dico che non può essere solo una questione di testa, è anche fisica, Bisogna battere il Gent e fare almeno 7 punti nelle prossime tre di campionato”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vediamo domani se ci sarà ancora una rivoluzione nella formazione. Domani serve una vittoria con una prestazione convincente. Aiuterebbe poi a recuperare fiducia in campionato. Inutle fare tabelle, ma adesso ci sono tre partite che possono aiutare a fare nove punti, sperando che l’Atalanta lasci qualche punto per strada. Nelle prossime tre partite di campionato la Roma può fare 9 punti, o almeno 7. Sarebbe importante di restare in Europa. Turno abbordabile”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non si può aver paura del Gent. Se la Roma fa il suo vince e poi passa il turno. I senatori si arrabbiano con Fonseca? Lo facessero anche in campo risolvendo le partite”.