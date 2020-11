‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Ottima Roma, ma il Napoli non ne perderà due di fila”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è in grande spolvero, Pedro mi piace molto e Villar è quello che mi ha stupito di più tra le seconde linee”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il segreto della Roma è essere migliorata sul piano del gioco. Le correzioni di Fonseca hanno funzionato, a cui si aggiunge l’apporto di questi giocatori di esperienza come Mkhitaryan, Smalling e Dzeko. Con il Cluj possono tornare in campo i giocatori fermati dal Covid per riprendere la condizione. La sorpresa secondo me è Villar, non mi aspettavo questa intensità e personalità da parte sua”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La fase difensiva della Roma mi ha stupito di più di quella offensiva. Mancini non lo vedo convinto al 100%, ma gli altri stanno funzionando bene. Fa la sua figura anche Cristante se gioca dietro, segno che tutta la fase difensiva va bene. Potrebbe essere l’anno che Roma e Lazio si giocano entrambe l’entrata in Champions”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “È un’ottima Roma, ma non ci credo che il Napoli perderà due volte di seguito in casa”.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma gioca bene, ma l’esame Napoli sarà importante. Vediamo quanto durerà questo momento positivo, i giocatori in attacco hanno una certa età e per questo la squadra può avere delle flessioni. Se i giallorossi supereranno bene la sfida del San Paolo, soprattutto sul piano del gioco, sapremo che la Roma è quella vista fin ora. Altrimenti torneremo a porci dei problemi”.