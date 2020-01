‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Ieri una vittoria importate. La Roma con la Juve non parte battuta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Pomeriggio – 104.5): “Il risultato è giusto e la Roma alla fine ha dominato. E’ stata una vittoria importante sia per lanciarsi bene per il derby sia considerando la partita dell’Atalanta di questa sera. Sono tre punti importanti quelli di Marassi. Con la Juventus la Roma non parte battuta, assolutamente no. Fonseca si è adattato benissimo con grande intelligenza“.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Al di là dello scambio mi danno per certo l’arrivo di Politano a Roma“.

Furio Focolari (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “I gol sono stati un po’ fortunosi, ma la Roma ha comunque meritato di vincere. Diawara mi sta sorprendendo, mentre invece Veretout sta calando. Il francese rischia fortemente il posto, soprattutto se Cristante torna ai suoi livelli“.

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Stiamo spacciando e stiamo esaltando Diawara come grande regista. In realtà lui fa il mediano, con compiti prettamente difensivi. Non fa il regista, ha altri compiti. Non mi sembra un giocatore di qualità“.

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “La Roma ha fatto una discreta partita, anche perché nella ripresa ha avuto circa 20 minuti di blackout. Tutti questi elogi per la prestazione di ieri sono esagerazioni“.

Dario Bersani (Nsl Radio – 90.0): “La Roma si è rialzata in campionato. La squadra ha trovato le ottime prestazioni di Spinazzola, Under e nel primo tempo è stata quasi perfetta. Ottimo anche Pau Lopez nel corso della sfida. Sarà una settimana incredibile, con impegni difficili e la partita di ieri è stata l’inizio migliore possibile. La squadra ha dato ottimi segnali, seppur rimaneggiata“.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “La Roma ieri ha concesso una sola grande occasione. La parata di Pau Lopez è una delle più belle in questa stagione: salvataggio da applausi. I tre gol sono due regali e mezzo del Genoa. Roma promossa ma non basta per questa settimana che si avvicina. Pau Lopez mi ha impressionato, Diawara costante. Buono l’approccio di Under, deve alzare solo un po’ di più la testa. Dzeko insufficiente dal punto di vista realizzativo, ma fa ancora una volta una partita a servizio della squadra, smistando palloni. Mi è piaciuto molto anche Santon, sta al posto suo e quando viene chiamato in campo molto spesso fa il suo dovere.”

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “Blackout intollerabile nella fine del primo tempo. La Roma ha rischiato poi di compromettere la partita nei primi 15 minuti della ripresa nonostante potesse chiudere i conti già nel primo tempo. Per la seconda volta in pochi giorni la squadra ha dimostrato di sapere cosa fare in campo.”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bravo Fonseca a far giocare Spinazzola, un terzino valido che, se sta bene, non ha niente da invidiare agli altri. La Roma ha vinto con merito, giocando anche bene. Bravo Pau Lopez, ha fatto una parata difficilissima mantenendo la squadra in vantaggio”

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattina – 104,5): “A me la Roma è piaciuta, ed ha vinto meritatamente. Certo, il Genoa ha confermato di essere poca cosa ed ha commesso troppi errori. Adesso per i giallorossi c’è una settimana difficile, ma può giocarsela sia con la Juve che con la Lazio. La Roma ieri ha sofferto venti minuti. Il Genoa nel primo quarto d’ora del secondo tempo l’ha messa sotto. Poi la squadra di Fonseca è venuta fuori. I giallorossi hanno saputo soffrire da squadra.”

Mario Mattioli (Radio Radio mattina – 104,5): “La Roma ieri ha meritato la vittoria anche se i gol sono venuti in maniera fortunosa. Certo questa settimana con i prossimi due impegni dovrà giocare in maniera diversa altrimenti avrà poche chances.”

Franco Melli (Radio Radio mattina – 104,5): “La Lazio è più forte della Roma. Spinazzola, mortificato e danneggiato, si è preso una bella rivincita.”

Furio Focolari (Radio Radio mattina – 104,5): “Il vantaggio della Lazio sulla Roma è enorme. L’Inter deve farsi perdonare il suo atteggiamento nei confronti di Spinazzola. La Roma ha meritato di vincere, i gol derivano comunque da regali del Genoa. Pau Lopez è un bravo portiere”

Roberto Renga (Radio Radio mattina – 104,5): “Pau Lopez su Goldaniga ha fatto la parata del campionato, un intervento che passa alla storia. Vittoria giusta della Roma.”