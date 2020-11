‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “La Roma può puntare allo scudetto, questa è una stagione di matti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma può lottare per lo scudetto, questa è una stagione di matti. Non ci sono punti fermi e stati di grazia durevoli: si passa dalla vittoria e dai consensi alle critiche più feroci”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma può puntare allo scudetto nella stessa misura in cui ci possono puntare Juve, Inter, Milan, Lazio o Atalanta. Con una classifica così corta… Sta dimostrando di essere un’ottima squadra, la classifica è cortissima. Credo che ci possa puntare come le altre, la novità è che non deve puntare solo al quarto posto”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma può lottare per i primi quattro posti, ma per lo scudetto ci sono almeno due squadre superiori”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma può lottare per lo scudetto, questa stagione è totalmente anomala e condizionata dal Covid. Mi piace molto il lavoro di Fonseca, sta costruendo un gruppo che crede sempre di più in sé”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Essendo questa la sua Roma, Petrachi vorrebbe tornare a lavorarci. So che Fonseca sarebbe molto felice di averlo al suo fianco visto che l’ha convinto su alcuni giocatori come Ibanez o Spinazzola che era sul punto di essere ceduto. Ma anche Pedro, Mkhitaryan, Smalling…”.