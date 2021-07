‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “La Roma di Mourinho dipenderà molto da Zaniolo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Il grande tema portante della Roma è uno: Mourinho è ancora l'incendiario del Triplete o è il pompiere? La risponde dipende dai fatti. Per ora è arrivato un discreto portiere che però non risolve il problema della Roma degli ultimi anni. Molto di quello che farà la Roma di Mourinho dipenderà da Zaniolo. Serve un giocatore più continuo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "L'inno cantato ieri sera a cena? Ognuno cerca di creare compattezza nello spogliatoio in maniera diversa. Mourinho è bravo in questo, all'Inter i giocatori si buttavano quasi nel fuoco per lui. Ha capito che nella Roma adesso serve formare il gruppo, è intelligente. Poi, certo, serve anche il mercato. Con Gollini la Roma avrebbe risolto il problema portieri, con Rui Patricio non lo so. Speriamo di sì...".