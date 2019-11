‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma quest’anno deve fare 100 milioni di plusvalenze”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Paolo Assogna (Nsl Radio e Tv – 90,0): “Il ritorno di Pellegrini e Mkhitaryan è un’ottima notizia per la Roma. Pellegrini è fondamentale, andrà a fare il trequartista con Pastore prima alternativa. L’argentino nonostante le buone prestazioni non è al livello dell’ex Sassuolo. In attacco i giallorossi attendono risposte da Kalinic quando tornerà dell’infortunio. Nel caso fossero negative, si guarderà al mercato”.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92.7): “Meglio per la Roma il rientro di Mancini, così non corre rischi: si sono scambiati i referti con la Nazionale, si parla di un piccolo edema ma niente di grave. Spinazzola e Mancini ci saranno contro il Brescia, così come Mkhitaryan. La Roma ha degli obblighi finanziari da rispettare, da qui a giugno dovrà sacrificare giocatori piuttosto che aggiungerne altri: la ricapitalizzazione serve a coprire le perdite avute e a dare continuità finanziaria, ma per essere in equilibrio non basta neanche il quarto posto. La Roma quest’anno deve fare 100 milioni di plusvalenze: senza lo stadio questa gestione va rivista“.

Patrick Vom Bruck (Nsl 90.0): “Il problema di Kean non è tanto il rendimento, ma il comportamento: in 2 mesi si è reso protagonista di episodi bizzarri, ritardi che hanno portato il giocatore ad essere escluso dalle scelte dell’allenatore. Ibrahimovic fa finta di essere Dio senza accettare l’inizio della sua parabola discendente. Il rientro di Mancini a Trigoria lo vedo come un fatto positivo: è stato preso in tempo e l’affaticamento muscolare comporta riposo, così facendo sarà pronto per la partita contro il Brescia. Vedo benissimo Totti come procuratore, peccato non vederlo alla Roma: spero che scopra qualche campione e lo porti a Trigoria”.

Roberto Infascelli (Nsl 90.0): “Ibrahimovic in MLS non ha vinto nulla, ha vinto più Giovinco. A livello mediatico ci sono dei vantaggi perché ovviamente vendi più magliette, ma per costi e benefici eventuali non lo prenderei: Fonseca potrebbe essere contento, tecnicamente non si discute, ma vedo Ibra come quei regali con un pacco enorme e poi quando lo apri dentro ci sono altri 50 pacchetti. In generale vedo meglio Kean, nonostante i suoi errori giovanili, se dovesse arrivare con la giusta formula potrebbe essere il colpo giusto“.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104.5): “Ibrahimovic alla Roma serve tantissimo perché Dzeko ha tirato pochissimo in queste ultime partite senza mai prendere lo specchio della porta. Fonseca dovrebbe fare un elettroshock a Dzeko”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104.5): “Fonseca in generale mi è piaciuto, ma a Parma ha sbagliato facendo giocare calciatori stanchi quando aveva le alternative. Non mi è piaciuto neanche sul caso Florenzi: una parola in più, una spiegazione poteva darla”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma prosegue sotto traccia per Ibrahimovic. Il caso Florenzi è esploso alla vigilia del match col Borussia, quando ha scoperto che avrebbe giocato Santon. Nel colloquio con Fonseca ha risposto male al tecnico”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Mancini è diventato fondamentale per la Roma. I giallorossi cercavano da tempo un terzino, fossi Florenzi mi sarei fatto da tempo delle domande. Se non lascia la Roma rischia di non giocare tutto l’anno. L’Inter? Non mi sembra la squadra adatta, avrebbe concorrenza”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Penso che nella Roma non ci sia più posto per Florenzi, ha finito il suo tempo”.