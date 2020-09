‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Dzeko gioca una partita su cinque, la Roma deve rifare tutto l’attacco”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono contento che Suarez vada alla Juve, così Dzeko rimane alla Roma. Sarà buona cosa avere uno come lui in squadra. Mi aspetto Smalling a breve, non capisco perché ancora non sia qui. Il punto sul mercato della Roma? Benissimo per Pedro, malissimo per Smalling. Era ottima l’idea di dare Karsdorp all’Atalanta, ma la trattativasi è bloccata”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve migliorare se vuole arrivare a prendere un posto in Champions. Pedro è un ottimo giocatore, va bene e andrà a sostituire Kluivert, ma poi? Smalling deve essere conditio sine qua non, poi bisogna rafforzare gli esterni bassi e serve anche una figura a centrocampo, per me lì l’unico degno di nota è Veretout”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma arriva un’altra volta quinta. Considero Dzeko un giocatore di prima fascia, ma gioca una partita su cinque. La Roma ha bisogno di rifare tutto il fronte d’attacco, Friedkin deve mandare un segnale: deve prendere Suarez o Lewandowski. Fondare le proprie speranze su un giocatore di 34 anni mi sembra sbagliato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è il momento di fare un colpaccio. Per i primi 4-5 mesi c’è da valutare la situazione, è un passaggio obbligato verificare la reale portata della squadra. Comincerei levando quei giocatori che pesano sul bilancio”.