‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Dzeko è tornato alle solite prestazioni inquietanti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Belotti ha vinto da solo. La Roma deve uscire rapidamente dalla meravigliosa suggestione di Dzeko, tornato alle solite prestazioni inquietanti. Povera Roma…”.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La sconfitta della Roma mi ha sorpreso, così come mi ha deluso l’arbitro, per la conduzione della partita”

Ilario Di Giovambattista(Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma a gennaio deve trovare un nuovo attaccante, perché se non segna Dzeko non ci sono valide alternative. Altrimenti diventa complicato blindare il quarto posto diventa difficile. Le critiche gratuite contro Pruzzo hanno porstato sfiga, perché le cattiverie poi ti tornano dietro”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma è mancato il guizzo vincente che avrebbe cambiato la partita. Dzeko e Kalinic hanno difficoltà a giocare insieme. E’ andata così, ora testa a Roma-Juve una partita che qui nella Capitale è sentita tantissimo. La Roma ha faticato più del previsto, Dzeko fa un lavoro di supporto anche agli altri attaccanti che ieri hanno faticato. L’esperimento Kalinic non funziona”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non può segnare solo Dzeko. Lui e Kalinic non possono giocare insieme. La Roma deve correre ai ripari altrimenti la corsa al quarto posto è difficile. Il rigore per il fallo di Smalling è assurdo, queste nuove regole non le capisco”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri ha tirato solo da fuori area. La squadra ha mostrato una mancanza di concentrazione, io non darei la responsabilità solo a Dzeko”.