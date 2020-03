‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Assurdo che le squadre italiane giochino in Europa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il calcio è meno contagioso di tante attività che vanno avanti impunemente. È assurdo che le squadre italiane siano ferme in Italia e giocano in Europa. Per coerenza bisognerebbe squalificare le italiane, che senso ha che stasera giochi l’Atalanta o che la settimana prossima giochi la Juventus?”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se gli italiani, dopo un decreto come questo, comunque non capiscono… mi arrendo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Siamo davanti a una situazione drammatica, voglio vedere se la gente adesso non si attiene alle indicazioni”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non ci si rende conto che la sanità è al collasso e lo è in regioni come Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte… Nel Lazio ci sono sia situazioni top ma anche ospedali vergognosi, scendendo al Sud la sanità pubblica non esiste proprio. In Calabria gli ospedali sono qualcosa di orrendo”.