‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Zaniolo bravo, ma niente di più. Roma-Milan? Dico 2”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma meritava la vittoria, speriamo che questo pareggio non inguai i giallorossi e speriamo che la situazione infortunati migliori. Non è un bel periodo per la Roma…”

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’arbitro ha sbagliato nel concedere il rigore, ma hanno fatto lo stesso anche Florenzi e Thuram, solo che per i giocatori non c’è bisogno del Var. Colluma aveva già precedenti negativi con le squadre italiane… La Roma se l’è cavata, era una partita difficile su un campo difficile. Ha fatto una gara attenta, Zaniolo? Ha fatto solo il gol, niente di più. Il migliore della Roma per me è stato Smalling”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La scelta di Mancini a centrocampo mi è sembrata azzardata, Fonseca avrebbe fatto meglio a giocare con un 3-5-2. Risultato falsato da errore dell’arbitro. C’è da valutare anche che i tre entrati in campo nelle sostituzioni non hanno cambiato niente e questo in ottica campionato crea allarme. Bene Zaniolo nel primo tempo, poi è andato in calo. Sta bene rispetto ad altri ed è quello che i può dare di più”,

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mancini a centrocampo non ha giocao male. In emergenza tanti allenatori hanno fatto queste scelte. La Roma aveva ormai vinto la partita, ma il pareggio ci può stare viste ledue squadre in campo. Buona prestazione di Zaniolo esaltata anche dal gol, ma non è certo lui ancora quello che si deve caricare la Roma sulle spalle. Andiamoci piano… La Roma è in difficoltà per le tante assenze importanti, ora Fonseca deve dimostrare di incidere, con le scelte giuste. fa bene a non cambiare il modulo”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma meritava di vincere, ma non ha fatto un granché. I tre punti non avrebbero risolto i problemi della Roma. Zaniolo ha giocato bene, ma io c andrei piano ad esaltarlo troppo. Roma-Milan? Dico 2”.