‘RADIO PENSIERI’, TRANI: ”La Roma fuori casa non dà certezze, neanche in coppa”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 18:33)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Tele radio stereo - Teladoiotokyo - 92.7): "Secondo me la Roma se la giocherà alla pari. Dipenderà molto da come stanno alcuni giocatori che Ranieri rimetterà in campo, come Celik, che quando gioca è sempre una preoccupazione. Io farei giocare Rensch, perché in quel ruolo Celik mi fa venire dei dubbi. E poi c'è sempre l'incognita di Pellegrini: se ti fa una partita da 6, va bene, se non gira poi perdi un uomo in un punto fondamentale del campo. I due giocatori sono Pellegrini e Dovbyk: se fanno una partita da 6, non voglio dire che sei più forte, ma stai messo meglio di loro. Avessimo giocato in casa, avrei detto che passavamo sicuro, fuori casa questa Roma non ci ha dato mai delle certezze, neanche in coppa"

Antonio Felici (Tele radio stereo - Teladoiotokyo - 92.7): "Di solito si dice che Celik debba giocare perché dall'altra parte c'è Leao, ma poi Leao se lo incarta, per cui ci penserei bene prima di farlo giocare. Io sono abbastanza fiducioso per stasera. Il Milan è intervenuto sul mercato in maniera molto consistente e questo significa che deve avere come obiettivo primario entrare tra le prime quattro o comunque qualificarsi per la Champions. Quindi alla fine questa Coppa Italia per il Milan potrebbe risultare un terzo incomodo. Se il Milan non gioca la partita con il sangue agli occhi, secondo me se la può giocare alla pari. Poi si può pure finire ai rigori e ai rigori può succedere di tutto, per io stasera non mi sento di partire battuto".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “La Roma trova il Milan nel suo momento peggiore. Il derby ha dimostrato che si sta piano piano riassestando, ha messo dentro Gimenez e Joao Felix. Per la Roma è una partita molto complicata anche perché il Milan, da inizio stagione, ha perso solo due gare in casa”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “La formazione che dovrebbe scendere in campo stasera è la migliore. Celik viene schierato perché più difensivo, credo che anche questa scelta sia motivata dalle caratteristiche del Milan”

Michael Cuomo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha dato un segnale chiarissimo, di voler trovare nella Coppa Italia un modo per dare un senso a questa stagione. Che può avere ancora un senso facendo un cammino in Europa League, a partire dal Porto. Il Milan invece arriva con forze più limitate rispetto alla Roma, anche se ora in panchina ci sono alternative più credibili. Milan e Roma devono trovare continuità nella testa, nelle motivazioni: sono le grandi delusioni del nostro campionato, stasera vedremo chi la spunterà".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Coppa Italia abbassa un po' le forze di una squadra o dell'altra. La Roma andrà a giocarsela, Ranieri ne può approfittare. Penso che possa fare anche il colpaccio in questo momento. Il Milan crea ma non concretizza, la Roma crea poco: i due portieri sono affidabili, possono avere la possibilità di mettersi in evidenza ma è una partita secca, diversa dal campionato".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non so se Ranieri abbia voluto conservare alcuni giocatori che fanno parte dell'ossatura principale per questa sera. Avrei tutelato un po' il campionato, ma sono scelte. Vediamo che cosa succede stasera, è una partita da non mancare se c'è stato questo all-in sulla Coppa. La Roma può fare qualcosa di buono, si può difendere molto bene perché ha dimostrato qualcosa in più negli ultimi tempi. C'è fiducia, anche l'ambiente si è rasserenato con i risultati. In campionato non ha deluso, anzi, nonostante le seconde linee".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è andata a prendere giocatori poco conosciuti, dobbiamo capire che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro. Per ora sono valide alternative, non credo siano pronti subito. Credo che stasera la Roma se la possa giocare con le sue caratteristiche, lì davanti c'è bisogno di più: di un Dybala al meglio e di un Dovbyk più dentro le partite che non si limiti al compitino. Dietro ci sarà Hummels a dare sicurezza, ti garantisce di poter giocare un calcio propositivo senza rischiare troppo. Celik darebbe un po' più di copertura, Rensch è più pericoloso in avanti: si alterneranno, la Roma deve stare attenta sulla fasce".