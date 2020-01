‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Perché non provare Riccardi?”, ORSI: “Non è all’altezza della Serie A”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “I due infortuni di Zaniolo e Diawara sono tegole pesanti sulla testa di Fonseca, è difficile trovare valide alternative. Io busserei alla Juve per chiedere qualcuno che non gioca mai, anche se le casse al momento non te lo consentono tanto”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Arriva un derby importante, sentito molto dalle due squadre che ci arrivano in modo diverso ma in ottima posizione di classifica. Non è facile il mercato di gennaio per la Roma. Serve un attaccante, io prenderei Merteens. Riccardi? Non è all’altezza di giocare in Serie A. è ancora acerbo. Alla Roma oggi servono certezze”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi dispiace molto per Diawara, un ragazzo e giocatore che conosco dai tempi di Bologna. Temo che questo problema risulti negativo sulla sua fisicità in fase di gioco, “Se devi scommettere su un Under 21 spagnolo perché non provare con Riccardi? Che fine ha fatto?”