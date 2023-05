‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho non sbaglia quasi mai”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): "Mourinho è un personaggio unico per il calcio mondiale. È chiaro che a Siviglia parlano di lui. Vedremo come andrà stasera anche nella gestione delle emozioni a bordocampo, perché Mourinho anche in questo rappresenta un punto di riferimento. Non è un caso se ha giocato cinque finali di coppa e le ha vinte tutte e cinque. In queste partite non sbaglia quasi mai. Credo che stasera Mourinho cercherà di sfruttare anche le sue qualità di atteggiamento per cercare di portare a casa la coppa."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma arriva bene a questa finale, spero che le cose vadano nella maniera giusta. Il futuro di Mourinho, anche se lo conosci, non incide sulla partita perché il pensiero è solo sulla gara. A me è già capitato, ma resti concentrato sulla finale. Vincere due finali in due anni non è da tutti. Però affronti un avversario che le ha vinte tutte quelle che ha fatto negli ultimi anni. Non sarà facile. Vedo bene El Shaarawy, potrebbe essere l'asso nella manica"

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma si deve appoggiare a Mourinho perché è un allenatore abituato a gestire partite come queste. Lui è il valore aggiunto della Roma. Sarà una gara dura che potrebbe durare anche oltre i 90 minuti e bisogna essere pronti a questo".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Mourinho mette bene in campo le sue squadre, ma il gioco non è bello. La Roma sarà pronta a dare battaglia. Se avranno lo stesso atteggiamento di Leverkusn, con gli attributi, sarà difficile per il Siviglia. Mourinho è un maestro sulla scelta dei 'segni' delle espressioni, ma io insisto sulla gara di ritorno della semifinale, mi ha colpito e mi ha fatto innamorare. Stasera ha una piccolissima percentuale in più di vittoria rispetto al Siviglia. Vedo meglio una formazione muscolare. Anche io mi aspetto la scelta di El Shaarawy anche in corsa d'opera, e spero che Belotti possa sbloccarsi. Spero che non ci sia bisogno di Dybala, perché non so quanto sia in grado di dare".