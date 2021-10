‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Quest’anno la Roma come squadra è superiore alla Juve”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Per la Roma a Torino c'è l'occasione di dimostrare che le cose sono cambiate e che con Mourinho la squadra è capace di giocarsela con tutti alla stessa maniera. Se la Juve perde questa, la classifica diventa un problema e per la Roma è il momento giusto per provare ad allungare-Ibanez secondo me potrebbe tornare utile a Mancini. L'eventuale assenza di Abraham non mi preoccupa, ci sono valide alternative".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): "Se la Roma gioca come a Verona e nel derby, secondo me a Torino perde. E' comunque una sfida più equilibrata, perché la Juve ha forse solo Chiesa. In Nazionale i difensori mancano, Ibanez potrebbe andar bene anche se non mi fa impazzire. Contro la Juve senza Abraham? Sarebbe un'assenza pesante ".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104.5): "Mai come quest'anno la Juve è battibile. La Roma ha acquisito una quadratura particolare e una mentalità diversa. Come squadra la Roma è superiore alla Juve, sportivamente fa paura. Ibanez per la Nazionale? No, non serve".