‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Pedro è uno dei pochi in Italia che fa la differenza”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma da metà campo in su è tanta roba. Se registra un po’ la difesa può lottare per il quarto posto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vedo certe difese ridicole. Io, ai mieri tempi, il gol me lo dovevo sudare. Ieri ho visto gol ridicoli. Ieri sera la Roma l’ho vista bene, anche se il ritmo della partita era scadenzato e la difesa del Benevento è inesistente. I giallorossi però sono stati attenti e concentrati. La Roma ha dei giocatori forti anche se ‘anziani’ ma stanno facendo a differenza. La difesa a 4, in queste partite, ci sta”.

Francesco Di Gioambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ la Roma di Pedro più che degli altri. A parte il gol, lo spagnolo fa ancora cose bellissime. Molto bene in attacco la Roma, qualche disattenzione difensione ma più errori individuali che di schema”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ stato un 5-2 abbastanza semplice, nonostante si sia andati sotto. La Roma ha potuto fare quello che vuole sugli spazi. E’ una vittoria che dà morale ma non bisogna pensare che sia una svolta perché ci sono ancora alcune cose da registrare”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bene la Roma di ieri sera. Pedro è un giocatore ben oltre la media, è uno dei pochi in Italia che fa la differenza. Ieri sera è stato sempre vivo e tonico, un pericolo costante per gli avversari. E con Smalling in difesa la Roma diventa ancora più forte”.