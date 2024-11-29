Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Andrea Di Caro (Radio Manà Manà Sport - 90.9): "Alla Roma serviva ritrovare un'identità. È una squadra costruita per offendere, poi non è perfetta, ha dei limiti, ma è costruita per giocare. L'importante è che torni ad avere una sua identità. Ranieri è riuscito a far sentire la Roma una squadra; non aveva piu un suo senso e ieri lo ha avuto. Ha meritato il pareggio. Ieri è stato un bel segnale perché al tifoso della Roma basta poco per accendersi, ma vuole vedere una squadra che gioca, che cerca di vincere e che ti fa gonfiare il petto. Si è riaccesa una fiammella di entusiasmo. L'Atalanta è piu forte del Tottenham sia davanti che dietro, non so come Ranieri se la giocherà lunedì. A me è piaciuto Paredes, tra lui e Cristante per me non c'è partita".

Antonio Felici (Tele Radio Stereo 92,7/Te la do io Tokyo): "Ranieri, se vuole, può decretare la fine dell'esperienza romanista di chiunque in questo momento e secondo me questa è una cosa che che cambia un po' le carte in tavola. Se Pellegrini e Cristante giocheranno? Il discorso è molto simile, anche se per Pellegrini è più delicato perché è il capitano. Per me in questo momento stanno bene dove stanno e quindi anche con l'Atalanta continuerei su questa linea. Io faccio un discorso molto semplice: in questo momento Pellegrini è uno che alla Roma non può dare niente o poco più di 0, quindi si accomodasse in panchina".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Angeliño sbaglia sul secondo gol. Ho rivisto una Roma di Testaccio. È stata una bella partita e dobbiamo chiedere scusa a Ranieri. La squadra mi è piaciuta molto però aspettiamo la partita contro l’Atalanta".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “La partita fa capire che la Roma è una buona squadra. È stato detto che Angeliño non può giocare nella Roma e ha dimostrato che non è così. È quasi un’ottima squadra che per tre mesi non ha giocato a calcio. Koné è stato il migliore in campo. La Roma ha risposto colpo su colpo al Tottenham".

Furio Focolari (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Hummels deve migliorare però si vede che è un giocatore di alto livello. Alla prestazione dei giallorossi do 7. Dybala nel primo tempo ha fatto la differenza, non gli si può rimproverare un passaggio sbagliato sulla trequarti".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): “Si comincia a vedere la cura di Ranieri, la squadra ha tirato fuori grinta e orgoglio. Ha concesso molto ma ha altrettanto costruito. Ha dimostrato di essere una squadra vera. Ora bisogna aspettare per vedere se riuscirà a dimostrare continuità. E' confortante lo spirito della squadra visto ieri sera”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma è stata trasformata da Ranieri. Hummels pian piano ritroverà la forma migliore e garantirà alla squadra l’esperienza che serve. Lunedì la Roma troverà un'Atalanta in salute, ma già a Napoli si sono visti segnali positivi e poi non esistono partite dal risultato scontato".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “Non so come catalogare la partita di ieri sera. Hai creato più occasioni da gol a Londra che in tutto il campionato, ma hai sofferto molto in difesa. La squadra ha reagito bene, pareggio giusto, ed ho visto segnali positivi da alcuni. Ma ci sono ancora parecchie cose da migliorare. Dovbyk può e deve fare meglio, Soulé non riesce ad incidere. Comunque si è visto un passo avanti rispetto a Napoli".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma ha dimostrato ieri i progressi fatti con l'arrivo di Ranieri, Tanta carica in molti giocatori, una partita piacevole ed è la prima volta che i giallorossi regalano entusiasmo".