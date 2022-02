‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Le parole di Pinto messaggio agli agenti di Zaniolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei...

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): “Zaniolo non penso che potrà essere venduto come fu venduto Zidane. Non ha ancora raggiunto quelle cifre, lo stiamo aspettando e per ora abbiamo visto solo qualche sprazzo. Al momento è un giocatore da 50 milioni, quindi non so come si possa costruire la Roma con la sua cessione. Io penso che sarebbe una follia cederlo nel momento in cui si riprenderà. Certo, se i Friedkin mettono 30 milioni al mese si saranno anche stancati di aspettare".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "Mi sembra quasi che le parole di Pinto su Zaniolo siano state ispirate dalla vicenda Vlahovic. La Fiorentina ha chiamato allo scoperto la Juve con tutte le varie dichiarazioni e la frase di Pinto mi sembra la prima in questa direzione. Quasi come a dire ’presentatevi’ o ‘agenti, portateci qualcuno’. L’ho vista come una chiamata nei confronti di altri club o un messaggio agli agenti. Altrimenti avrebbe potuto dire qualsiasi altra banalità".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "I tempi sono cambiati e oggi il giocatore è quello che decide il futuro. Vendere Zaniolo per fare una squadra più forte? Non è facile, ti deve capitare una botta di fortuna come è successo alla Fiorentina con Vlahovic".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "I giocatori forti hanno sempre mercato e così accade anche per Zaniolo. Io non credo che andrà via ma se sarà non mi meraviglierei. Non sono certo che Mourinho vada pazzo per lui. Mi ricordo ancora quel consiglio di andare a giocare in Premier. Sono tutti cedibili, e soprattutto se si continua a lottare per il quinto o settimo posto".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104,5): "Siamo sicuri che Zaniolo è realmente un giocatore che possa far vincere un trofeo alla Roma? Non mi sembra sia al di sopra di altri".