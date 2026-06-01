Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): "L’inchiesta di Report su Pietro Scala? Le persone che l’hanno visto mi hanno detto: tanto fumo, poco arrosto. Penso che in settimana si ufficializzerà il nuovo direttore sportivo. Poi rinnovi, plusvalenze, cessioni e acquisti. A Trigoria c’è da fare un lavoro enorme. Spero che l’Atalanta non faccia troppo i capricci: trovo singolare il fatto che licenzi D’Amico ma non lo liberi. Resto ottimista sul ritorno di Totti, poi ne scopriremo i contorni professionali. Credo che Gasperini abbia in mente un ruolo più ampio, magari di filtro tra squadra e dirigenza”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Difficile trovare a Totti una collocazione che lo metta al riparo da un utilizzo solo formale. Non è facile inserirsi in una società di calcio. Magari potrebbe fare un affiancamento al direttore sportivo, sarebbe una posizione ibrida. L’addio di Bruno Conti fatico a digerirlo. Se Totti rappresenta una fetta di romanità, Bruno Conti non è da meno”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma reperirà questi 60 milioni di plusvalenze tramite cessioni, non c’è altro modo. Ormai sono anni che si parla del ritorno di Totti, non so quello che può dare. Per entrare in una società di calcio, devi avere delle conoscenze. È inutile entrare solo per portare il gagliardetto, Totti non lo merita. Il nome non basta. Zanetti è solo uomo-immagine all’Inter? A Totti evidentemente non sta bene”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il ritorno di Totti? Al momento, la priorità è registrare la cifra di plusvalenze necessaria entro giugno. Spero non sia Svilar a “pagare il prezzo”, perché l’hai preso da svincolato. Mi auguro che il nuovo direttore sportivo sia capace di trovare altrove questa cifra. Se Totti avrà un ruolo, ben venga. Ma la priorità da seguire con attenzione sono le plusvalenze”.