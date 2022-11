‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Roma, la prospettiva è complicata ma nulla è perduto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "La prospettiva è complicata, ma nulla è perduto per la Roma. Anche se ci sono squadre che hanno iniziato peggio di te e adesso sono comunque lì in classifica. Questo tempo servirà per recuperare i giocatori e intervenire sul mercato".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Se la Roma non ha rinnovato il contratto a Zaniolo fino ad ora, non penso che possa cambiare qualcosa da qui a giugno. Mourinho lascia le macerie negli spogliatoi se le cose vanno male. Lui considera perdenti dei suoi calciatori e difficilmente cambierà idea".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "C'è bisogno di fiducia e risultati nella Roma. Se devo prendere Bellerin, mi tengo Karsdorp. Sono tutti fenomeni quando arrivano qui e poi diventano automaticamente "scarsi". Certo non sono campioni i giocatori che si sono al momento in rosa, ma sono stati visti e scelti da qualcuno del club".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se parte Karsdorp prenderanno un quarto terzino. Sono più preoccupato per il centrocampo. Bisognerà capire il futuro e i piani della società. Arriverà davanti anche Solbakken, e sei coperto, anzi ci sono tanti cambi. Spero Se Dybala torni a pieno regime e che Abraham dimentichi quest'inizio di campionato. Non vedo grandi stravolgimenti".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Auguro a Dybala di giocare il Mondiale così da tornare in piena forma per la Roma. Wijnaldum che rientrerà a gennaio, ha bisogna almeno di 4-5 partite prima di rimettersi al 100%. Non può tornare, pronti via e cambiare totalmente la squadra. Dovranno andare avanti al momento così, Mourinho però non dovrebbe bastonare in questo modo i calciatori. Soprattutto tenere certe dinamiche dentro lo spogliatoio".