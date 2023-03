‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Mourinho ora pensasse meno agli arbitri”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Sampdoria va affrontata con la giusta determinazione però la classifica parla chiaro. Ha fatto solo 16 gol in 27 partite. Non possiamo pensare che la Roma abbia dei problemi contro la Samp. È meglio avere tutte queste assenze in gare del genere”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La difesa della Roma contro la Sampdoria sarà molto rimaneggiata. Se uno di loro avesse qualche problema non so che soluzione potrebbe adottare Mourinho. È una situazione di emergenza però arriva contro una delle ultime in classifica. È una gara che nasconde insidie e Stankovic ha creato un bel clima. Sta creando problemi a tutti, anche ad avversari più forti”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino- 104,5): “La partita di domenica è molto insidiosa. Stankovic ha ricaricato le pile della Sampdoria. Da quando è arrivato la squadra è andata meglio. La Roma si presenta con una formazione rimaneggiata però deve vincere. Sarà un match equilibrato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Domenica ci sono diverse assenze e adesso si deve pensare bene al turnover anche per il resto della stagione. Io penserei moto alla Europa League perché quest'ano è possibile. La Roma in campionato è andata in difficoltà in alcune partite. La stagione si sta complicando in maniera inaspettata. Si può salvare vincendo l’Europa League, ma non è facile. Avrei un occhio di riguardo nelle partite prima del Feyenoord".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le assenze? Ce l'hanno o ce l'hanno avute un po' tutte. Mourinho troverà le soluzioni, la Sampdoria non è un avversario difficile e anche Stankovic ha qualche defezione. Questo campionato è molto compattato e lo sanno tutti".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): "Mourinho ora pensasse meno agli arbitri e più alla squadra e al gioco".