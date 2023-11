‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Mourinho non ha mai avuto i rinforzi richiesti”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho è in scadenza e per ora non ci sono segnali per il rinnovo, ma i Friedkin possono sorprendere come hanno già fatto. Credo che si andrà fino a fine contratto. Se Mourinho facesse un’altra finale i Friedkin ci potrebbero pensare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sembra che ci siano poche possibilità che Mourinho rimanga. Se andasse via il nostro campionato perderebbe un grande allenatore e un personaggio importante. Non so se i Friedkin siano contenti di Mourinho".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino- 104,5): “Mourinho non ha mai avuto i rinforzi richiesti. Resta un punto interrogativo sul rinnovo ed è legato ai risultati in Serie A. Se dovesse avere un colpo di coda con questa rosa potrebbero discutere del prolungamento”.

