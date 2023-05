‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Mourinho ha creato una spaccatura insanabile”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Mourinho è completamente solo nelle sue battaglie. Questa mattina si fanno i nomi di altre persone ed è normale anche se penso che il peso del nome di Mourinho sia ingombrante per tutti. Non vorrei mai essere il suo successore. Anche i giocatori vivranno le partite finali con quest’idea che comunque pesa. Penso che contro l’Inter cercherà di limitare i danni visto che giovedì c’è il Leverkusen e non manderà in campo Dybala o Wijnaldum. La società parte dal presupposto che gli ha dato una rosa all’altezza per arrivare in zona Champions. L’attuale presidenza ha creato, insieme a Mourinho, la magia dell’Olimpico. Io non capisco la loro scelta di rimanere in silenzio, è una contraddizione totale".