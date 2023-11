‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “La Roma non ha continuità di rendimento”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ha ragione Mourinho, la prestazione della squadra è stata negativa. Il derby viene al momento giusto, er vedere la reazione. La Roma non ha messo in campo lo spirito che doveva mettere in questo tipo di partita".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri ha fatto una brutta figura. Però penso che anche Mourinho non sia riuscito a mettere nella testa dei giocatori la mentalità giusta per affrontare la partita. Il derby sarà una partita difficile da interpretare. Potrebbe essere sbloccata dalla giocata di un singolo per poi cambiare la faccia della gara. La Lazio ci arriva meglio di testa e più riposata"

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Partita brutta, la Roma dimostra che ha una rosa non all'altezza ed ha poca continuità. Ci si aspettava una maggiore continuità di rendimento. Ieri prestazione inguardabile. Mourinho dopo le sconfitte analizza sempre in maniera isterica, senza andare sulla tecnica o sulla tattica. Cerca sempre altri argomenti. Credo che domenca sarà un derby divertente, non mi aspetto un pareggio giocato male. Sarebbe un gesto di mediocrità ce i due club non meritano".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho giustamente si è arrabbiato, penso che lui non prepari così le partite e vede la squadra entra in campo con un atteggiamento scarico. A volte uno se la prende con il tecnico, ma questa volta la squadra è la vera responsabile di questa sconfitta. Credo che sarà un derby da 0-0, le due squadre non devono perdere, poi c'è la sosta che potrebbe essere pericolosa per tutte e due, con le critiche addosso".

