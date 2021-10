‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Mourinho sta ricominciando a divertirsi con il calcio italiano”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Pellegrini è un giocatore importante, si è inserito benissimo con Mou. La Roma può tranquillamente giocarsela per il quarto posto. Con l’Empoli ha vinto in serenità, bisogna vedere come si comporteranno nei prossimi match con Juventus e Napoli.”