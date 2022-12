‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Karsdorp? Mourinho dovrebbe fare un passo in avanti”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "È giusto da parte della società ricorrere alla convocazione e provarle tutte per trovare una soluzione. Non credo abbia molti estimatori in giro per il mondo, la via migliore sarebbe quella del reintegro e tutto va avanti come se nulla fosse successo. Il problema più grande è che spesso in queste situazioni non cercano soluzioni".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "Non so che cosa abbia fatto Karsdorp ma mi dà l'idea di quello che abbia preso 50 schiaffi in faccia e adesso deve chiedere anche scusa. I giocatori hanno dovere ma anche diritti. Dare del "traditore" è una cosa seria, ogni tanto sbagliano, anche se poco, anche gli allenatori e poi lo ammettono a distanza di tempo. Non credo sia risolvibile la situazione".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): "Bisogna conoscere bene la situazione per dare una valutazione sull'evento, qualcosa è accaduto sicuramente ma è difficile dare un giudizio. In questo caso, l'attacco frontale di è Mourinho e dovrebbe essere l'allenatore a fare un passo in avanti e a dover spiegare o favorire una soluzione".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Smalling è importante in questo momento per la Roma, ma magari non lo sarà in futuro. Sarebbe interessante sapere cosa pensa Mourinho in questo periodo, dato che non parla da un po' di tempo".