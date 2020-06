‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Stasera la Roma deve risolvere la partita in mezz’ora”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma-Samp di sicuro dipende dalla Roma. Se Pellegrini sta fuori per scelta tecnica sono tutti matti. È uno dei due più forti della Roma, sarebbe una follia”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La prima partita con l’Inter della Samp è stata ridicola. Meglio nel secondo tempo, ma se la Roma fa la Roma non ci sono problemi. La Roma ha così tanti giocatori che io fatico a fare la formazione titolare. Fonseca più scegliere la formazione che vuole, ha tanti giocatori. È vero che la società ha speso tanto, ma ha due squadre”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma chi lo schioda a Ranieri? Aspetta la situazione giusta per sbloccare a partita. La Roma non deve fare quello che ha fatto la Fiorentina,, aspettando che succeda qualcosa e invece poi ha preso gol ed è rimasta in 10. Sono partite da aggredire da subito, risolvere in mezz’ora, poi in discesa con turnover e cambi. Ma non sono tranquillo, la Roma non ha più giocato. Mkhitaryan può fare anche l’esterno con Pellegrini in campo”.

Stefano Carina (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pellegrini e Mkhitaryan sono reduci da noie muscolari e per averli al 100% con il Milan Fonseca gli farà fare una staffetta, cominciando dall’armeno. Nelle prove li ha alternati”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma non vince con la Samp ha chiuso, deve andare a casa. Pellegrini e Mkhitaryan non sono al top”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’ultima Samp vista con l’Inter è imbarazzante”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Sampdoria vista a San Siro non dovrebbe creare problemi alla Roma, è una squadra senza attacco quella blucerchiata. La squadra di Fonseca, però, deve avere concentrazione e le giuste motivazioni per l’obiettivo che vuole centrare. Serve un atteggiamento propositivo da subito e trovare il gol nei primi venti minuti e poi giocare con continuità. Le premesse sono molto buone, ma occorre indirizzare bene la partita da subito”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma credo che non avrà problemi stasera. Vedo i giallorossi vittoriosi senza eccessivi problemi. Aver chiesto i 6 milioni in prestito con la legge Liquidità non è un esempio idilliaco e allontani l’eventuale compratore”