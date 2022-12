‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Portogallo richiamo troppo forte per Mourinho”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Sono più preoccupato per Spinazzola che per Karsdorp. Divergenze allenatore-giocatore capitano, importante è trovare un punto di incontro. Se la Roma vuole monetizzare è complicato, ma solitamente queste cose si risolvono, anche trovando una soluzione temporanea e poi risolvere tutto in estate. Sono cose che succedono, ma bisogna risolverle, basta un po' di buona volontà. L'importante è capire anche Wijnaldum come e quando tornerà. Portogallo? Prima o poi Mourinho è destinato a chiudere il cerchio lì, penso sia anche un suo obiettivo ma spero che la rimandi ancora".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): "Non credo che Mourinho possa accettare la panchina del Portogallo visto l'impegno con la Roma, a meno che non si trovino accordi e soluzioni per contratto e collaboratori. Continuo a essere perplesso sulle motivazioni che hanno portato un giocatore fuori rosa ed è incomprensibile che non se ne sappiano i motivi, più che altro per informare il tifoso. Questi segreti nel calcio non mi piacciono. Dybala ho la sensazione che esca a pezzi dal Mondiale a livello morale, anche se dovesse diventare campione del mondo. Non ha giocato, si è scaldato tre volte e non è mai entrato, era pronto. Avrei voluto vederlo in campo di più, mi dispiace per lui, sarebbe stato un input per ritrovarlo con la Roma in un altro modo".