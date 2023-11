‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Bisogna trovare presto il sostituto di Smalling”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Mario Mattioli (Radio Radio mattino 104.5): “Totti ha fatto bene a dire di sì alla proposta di pace con Spalletti, perché lui può avere futuro nel calcio. Io sono convinto che quando il tecnico lo mise da parte c'era altro dietro. Smalling ha saltato molte partite anche negli ultimi anni di carriera. Uno svincolato io non lo prenderei, meglio uno che gioca poco altrove, uno insoddisfatto nella squadra dove milita. La Roma deve muoversi, perché non credo che Smalling recuperi a breve".

Nando Orsi (Radio Radio mattino 104.5): “L'infortunio di Smalling è particolare e lungo da superare. A gennaio la Roma deve fare qualcosa, ma bisogna vedere quanta disponibilità economica hanno. Mourinho in ritiro si è fatto solo la foto senza il centravanti, doveva farne un'altra senza il centrale difensivo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.