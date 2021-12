‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La peggior partita per svoltare è Atalanta-Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma dovrà recuperare Smalling perché con lui è un'altra squadra. Per me invece sarà la partita giusta, l'atalanta è la favorita ma se riesci a vincere cambia tutto"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino, 104,5): "A Bergamo la Roma troverà una squadra davvero forte. Se la squadra di Mourinho dovesse fare risultato lì, sarebbe davvero un bel passo avanti. Chiaro che il quarto posto è ambito da più squadre, però deve provarci. Zaniolo e Abraham possono integrarsi bene, questa partita si adatta alle sue caratteristiche. Stavolta più che in altre occasioni, c'è bisogno di calciatori di gamba. La peggior partita per svoltare è proprio Atalanta-Roma. Con lo Spezia Mourinho ha avuto problemi di tenuta: sarà una partita complicata e difficile"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino, 104,5): "È una partita cruciale, se vinci con l'Atalanta ci si può pensare a tornare in Champions. Portare un punto a casa sicuramente non sarebbe male, ma se pensi a tornare in Champions, devi provare a vincere"