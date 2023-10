‘RADIO PENSIERI’, MARCACCI: “Va messo in atto un piano per riscattare Lukaku”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Paolo Marcacci (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Fa bene, in questo momento, a querelare visto che è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona. Bisogna andar piano nel maneggiare le voci che girano. Anche ieri sera Lukaku fa un gran gol che vale anche la qualificazione del Belgio. Va messo in atto a Trigoria un piano per riscattarlo. Intorno a lui gira il megio della Roma. Buono anche il recupero al gol di Belotti".