‘RADIO PENSIERI’, MARCACCI: “Bove è un esempio per molti giocatori”

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): “Dybala e El Shaarawy dietro a Lukaku è una delle ipotesi. Dipende tutto da come Mou voglia gestire l’argentino, oggi vedremo se darà qualche indicazione in conferenza stampa. La Roma ha sprecato dei jolly ad inizio campionato contro Salernitana e Verona. Per tornare in alto in classifica i giallorossi dovranno vincere anche gli scontri diretti. Se Pellegrini martedì si allenerà in gruppo potrà recuperare per il derby, sennò tornerà dopo la sosta”.