‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Non c’è mai stato feeling tra squadra e allenatore”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io credo che Mazzarri per sei mesi non accetta. Verrebbe solo se gli dai la possibilità di giocarsi la conferma per il prossimo anno. Io non capisco i dubbi su Fonseca: se la Roma arriva tra le prime quattro ha fatto benissimo, non bene”

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io da settembre che racconto che non c’è feeling tra squadra e allenatore, e nemmeno con la proprietà che però è arrivata a metà agosto e poteva fare poco. Fonseca non porta niente in più rispetto ai giocatori che hai, non ha quella strategia giusta che ti porta a vincere con le grandi squadre. A me la Roma non ha mai dato impressione di solidità. I giocatori pensano che il tecnico e il suo staff abbiano molti limiti, e il fatto che si sia fatto il sesto cambio nonostante Pellegrini li avvisava dell’errore, ne è l’emblema”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca ha la fiducia della società e anche della squadra? Io credo che il confronto duro di ieri serve a far uscire un po’ i rapporti non buoni tra squadra e tecnico”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In casa Roma il momento è per stare tutti compatti e non litigare, non bisogna distruggeere. Evidentemente c’è qualcosa che non va tra allenatore e squadra”