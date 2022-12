‘RADIO PENSIERI’ LENGUA: “Mourinho è ancora un animale da club”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104.5): "Penso che in una Roma dove c’è un infortunio a settimana Frattesi possa far comodo alla grande. Il problema è la questione economica perché il Sassuolo non ha abbassato le pretese rispetto a quest’estate e la Roma non è che ha più soldi. Se riescono a piazzare Bove a una cifra che li faccia risparmiare bene altrimenti se ne riparla a giugno. In ritiro mi è sembrato un Mourinho concentrato sul lavoro, ha voluto blindare la squadra e portare concentrazione visto che nell’ultima parte della stagione i calciatori hanno dimostrato di essere un po’spaesati.

Mourinho per rispetto ha ascoltato il Portogallo dimostrando attaccamento alla maglia della nazionale mandando il suo procuratore e rimanendo lì a parlare con la federazione però in cuor suo secondo me è l’ultima cosa che vuole fare. Lui è ancora un animale da campo, da club, andare in nazionale significherebbe per lui andare in pensione .

Enrico Camelio (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ci prova per Frattesi, il nodo credo che sia Bove che il Sassuolo vuole definitivamente senza prestiti. Frattesi è l'uomo più di Pinto che di Mourinho e le possibilità che possa venire adesso sono aumentate.

Fabrizio Aspri (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se non si cambia modello di gioco, Frattesi è un lusso. Sarebbe un uomo in più in un gruppo in cui di gente giocando a due ne avrebbe anche troppa. Mourinho è un uomo da ambizioni importanti a livello di club, il problema che lo riguarda è solamente a livello di corteggiamenti importanti che ci saranno nei sui confronti.