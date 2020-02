‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “La Roma ha paura di attaccare. Pellegrini non si farà abbattere dai fischi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Gianluca Lengua (Radio Radio mattina – 104,5): “Perez ha guadagnato gradi nella gerarchia di Fonseca. E’ apparso più fresco rispetto agli altri da un po’ di partite a questa parte. I giocatori ora non provano più il dribbling e la Roma ha paura di andare in attacco. C’è la possibilità di vedere Mkhitaryan contro il Lecce. Pellegrini non si farà abbattere dai fischi, c’è aiuto sia dall’allenatore che dalla società. Kolarov molto male, sapevo che avrebbe fatto bene la prima parte della stagione per poi subire un calo nella seconda. Non capisco il suo rinnovo: mi dicono però che sia propedeutico al ruolo in dirigenza”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio mattina – 104,5): “Più del Lecce temo la Roma. Quella che abbiamo visto in Europa League, in campionato contro i pugliesi, perde”.

Nando Orsi (Radio Radio mattina – 104,5): “La Roma ha difficoltà a fare gol e se si ha solo un attaccante bisogna riuscire per forza a metterlo in area. In Europa League mi sono chiesto se fosse fortissimo il Gent o se la Roma fosse veramente debole”.

Roberto Renga (Radio Radio mattina – 104,5): “Sul fatto che la Roma preoccupa non ci sono dubbi. Qual è il gioco della Roma? Fonseca ci ha sempre detto di essere per un gioco offensivo ma nelle ultime due partite la sua squadra ha tirato solo tre volte in porta. Tanto vale modificare l’assetto tattico. Perez, se ha imparato a capire come pensa Fonseca, giocherà anche domani e spero per la Roma che rimanga. Serve un giocatore che entri in area: al momento si ha solo la sua speranza. Gli vanno comunque insegnate un sacco di cose. Non va bene trattarlo come Messi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “I fischi a Pelegrini? A Roma, più che altrove, si va dalle stelle alle stalle in un attimo. La Roma deve riprendersi in fretta perché se gioca come ha fatto contro il Gent può trovare grosse difficoltà a partire già da domani. Io non so quale sia il problema principale, ma Fonseca e la squadra devono trovare la soluzione altrimenti sono guai anche per un posto in Europa League. C’è bisogno di ritrovar la Roma del derby, vedo che anche Fonseca ha delle difficoltà, è sorpreso pure lui dal rendimento della squadra e fa fatica”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me il problema della Roma è di natura fisica, è stata sbagliata la preparazione. Il valore tecnico della Roma è quello, da quarto/sesto posto. Petrachi ha fatto male sul mercato, perchè se hai 70 milioni devi prendere due giocatori da 35 titolari fissi, non sette da dieci. Al Torino lo puoi fare, alla Roma no. Il suo operato è molto discutibile. Il mio pronostico per domani? Vince la Roma”.