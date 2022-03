‘RADIO PENSIERI LAZIO’, DI GIOVAMBATTISTA: “Che batosta, ma il rigore c’era”

Ogni tanto facciamo un giro per l'etere che tratta temi biancocelesti. Oggi lo facciamo per sentire cosa dicono all'indomani della sconfitta nel derby

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni di alcuni protagonisti delle emittenti radiofoniche che parlano di Lazio all'indomani del derby Roma-Lazio 3-0.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio - 104.5): "Complimenti alla Roma, non c'è stata mai partita. Lazio sciatta, non è semplice giudicare questa batosta. C'è da dire, però, che il rigore c'era".

Nando Orsi (Radio Radio - 104.5): "Sarri ci deve dire perché la Lazio ha perso il derby. Non è vero che chi gioca il giovedì è più stanco. Sarri avrà capito che il derby non è una partita come le altre. Dopo 30 secondi si è capito che la Roma aveva interpretato meglio il derby, la Lazio è stata asfaltata. Un derby così non lo puoi perdere. Atteggiamento sbagliato ma anche le scelte di Sarri, soprattutto sugli esterni. La punizione di Pellegrini non era imparabile, Strakosha ha colpe".

Alessio Buzzanca (Radio Sei - 98.100): "Acerbi ha fatto una partita terrificante, un nazionale che ha giocato come uno con la panza al Torneo Pezzana. Lui gioca male da tempo e gioca contro l'allenatore. Non puoi prendere un gol dopo 57 secondi. Anche Strakosha sul calcio d'angolo e sulla punizione, lasciamo stare. Dopo 11 minuti c'era un rigore solare per noi, al Var c'era sbirulino?".

Gianluca La Penna (Radio Sei - 98.100): "Ieri potevi perdere 5-0 al primo tempo. La Lazio è entrata in campo con il piedino, come se avesse paura della partita. Acerbi è da vendere subito, Sarri su Hysaj ha toppato, non ce lo deve far vedere più. Deve essere la terza scelta. E comunque il rigore era solare, e oggi non lo scrive nessuno".