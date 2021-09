‘RADIO PENSIERI’, JACOBELLI: “Il campionato parte ora. Roma, devi confermarti”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma deve essere applaudita anche per come ha affrontato la Conference League, poi è partita a razzo in campionato. Ora deve confermare, il vero campionato comincia oggi. E questo nuovo campionato può vedere la Roma protagonista, penso che Abraham darà grandi soddisfazioni. Si è calato al meglio nonostante sia appena arrivato e penso che possa essere protagonista col Sassuolo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il Sassuolo è battibile, soprattutto da questa Roma che non sta facendo benissimo ma vince. I 9 punti sarebbero importanti per Mourinho, per l'ambiente e per la crescita della squadra. Ma non bisogna dare campo a quei tre davanti altrimenti potrebbe essere difficile".