‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Zaniolo vale 100 milioni, la Roma dipende da lui”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Rui Patricio sarebbe un grande affare per la Roma. Ha le qualità e l'esperienza giusta. Xhaka non fa fare il salto di qualità, ma sarebbe un passo in avanti per i giallorossi nel ruolo di regista".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina - 104,5): "Per puntare ai primi quattro posti la Roma ha bisogno del vero Zaniolo. L'acquisto principale deve essere lui. Per uno così servono 100 milioni. Xhaka non è eccezionale, ma meglio di quelli che ci sono. Con Veretout fa una buona coppia".

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma deve ricostruire l'ossatura centrale e poi ragionare sul terminale, se continuare o meno con Dzeko. Rui Patricio è il portiere giusto. Anche Xhaka mi sembra un acquisto importante per il centrocampo. Il mercato della Roma, per me, sta avendo un inizio positivo. E poi la Roma avrà anche Zaniolo come nuovo acquisto, un colpo da non sottovalutare. Per me c'è anche Kumbulla sul quale contare, secondo me con Mourinho può crescere".