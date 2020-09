‘RADIO PENSIERI’, PETRUCCI: “Roma in ritardo come e peggio degli altri”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Federico Nisii (Teleradiostereo – 92,7): “Ritrovare Zaniolo forte come prima sarebbe già una grande cosa ed è un augurio che gli faccio. Avere Smalling in campo consente di mettersi a tre e piazzare Jesus a qualche squadra”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “Roma in ritardo come e peggio degli altri. Impossibile risolvere tutti i nodi entro la fine del mercato. La scelta di giocare tutte quelle partite dopo il lockdown le squadre lo pagheranno, vedrete come si arriverà a Natale”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo? Non ci credo alla sfortuna. Il problema per il giocatore ora può essere psicologico. Se ha deciso di operarsi all’estero ci sarà un motivo”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quando si parla di tutti questi infortuni al crociato non si può dare la colpa alla sfortuna. Zaniolo si opera all’estero, ma in Italia ci sono i migliori chirurghi. Ci sono eccellenze a Milano, Roma e Pavia”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma Edinson Cavani sarebbe davvero un grande colpo. Strootman dopo l’operazione in Olanda non è stato più lui”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Penso che la struttura fisica dei giocatori di questo millennio sia molto complessa, compatta e rischiano di più infortuni seri. Negli Anni 70 o 80 i fisici ed il modo di giocare di noi giocatori erano diversi”.



Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che la fretta di recuperare dall’infortunio non abbia consentito a Zaniolo una stabilità ideale tra i due ginocchi”.