‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Zaniolo ad oggi non serve a nessuno”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Zaniolo può provare a dare una mano al Milan. Peggio di così è difficile fare. La sconfitta di ieri può favorire la trattativa che rimane complicata. Ci proveranno in queste ore e in questi giorni".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Lo Zaniolo di oggi non serve a nessuno. In un Milan che sta messo così male non risolve nulla, dovrebbe andare in un'altra squadra. Al momento non darebbe una mano ai rossoneri".