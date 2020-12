‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Torino inguardabile, per la Roma sarà una passeggiata”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma col Toro vince, è in grande spolvero contro una squadra inguardabile. Non penso sia in discussione. Sarà una passeggiata di salute”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma vince si parla in un modo, ma se perde siamo di nuovo da capo e se ne parla in un altro. La Roma va aspettata, è in una buona fase ma va aspettata”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma vince si aprono scenari di classifica interessanti, andrebbe a 24 punti. Ha l’organico per lottare per la Champions”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Villar interessa al Barcellona? Mi sembra eccessivo. A volte magari sopravvalutiamo i giocatori. Credo che la Roma abbia grandi prospettive quest’anno, ha la fortuna di essere sottovalutata”.