‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Senza Dzeko la Roma è monca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Senza Dzeko la Roma è monca. Borja Mayoral è un sostituto, ma non un titolare“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo momento la classifica rispecchia le forze del campionato. La Roma è lì davanti perché ha vinto tanto contro le piccole, potrebbe bastare per il quarto posto, nonostante se la giocherà con l’Atalanta“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve trovare un centravanti che ti garantisce i gol. E’ andata bene per ora con i gol dei difensori e centrocampisti, ma per la lotta al quarto posto servono quelli degli attaccanti. Mayoral ha fatto il suo ma adesso non incide, Mkhitaryan è in calo fisiologico. Serve recuperare Dzeko”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ troppo presto per fare la statistica dei gol della Roma arrivati dai difensori o centrocampisti. Pedro e Mkhitaryan sono due ottime spalle, anche alternandosi, per uno come Dzeko. Mayoral deve essere e restare solo un’alternativa al centravanti bosniaco”.