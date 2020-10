‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Se i tre davanti girano, la Roma è tanta roba”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il 5-2 al Benevento non può essere letto come un 5-2 normale. È venuto fuori in una partita in cui la Roma ha rischiato troppo: il Benevento due gol li ha fatti e altri due se li è mangiati. Prenderei il risultato col beneficio dell’inventario. I tre davanti se stanno bene e sono supportati possono rendere la Roma una squadra importante, anche se è incompleta e il successore di Florenzi non si trova”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono indeciso sulla Roma. Ho visto cose molto buone davanti, quasi negative dietro. C’è sempre il problema della fascia destra… Può fare male a chiunque se trova la giornata di quei tre davanti, se girano a ritmi giusti Pedro, Mkhitaryan e Dzeko la Roma è tanta roba. Ma nel complesso mi lascia ancora dei dubbi, quest’anno farà meglio della Lazio ma non sarà in grado di arrivare tra le prime quattro”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita con lo Young Boys non va sottovalutata. Giocherà ancora con la difesa a 4? Molto dipenderà da Smalling. Se fa la difesa a tre con chi gioca, Cristante che marca Ibrahimovic? Fossi in Fonseca giocherei a quattro”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non ho mai avuto la sensazione che un calciatore o più calciatori giocassero contro l’allenatore. La vicenda Dzeko è stata sintomatica, ma si sta andando verso una normalità. Davanti la Roma ha tre giocatori che fanno 100 anni, se hanno voglia di soffrire si può fare bene, altrimenti diventa stucchevole. Ma ha dato una bella risposta”.